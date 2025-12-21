Deportes Concepción sigue pensando en grande su retorno a Primera División. El León de Collao volvió a la máxima categoría del fútbol chileno tras derrotar dramáticamente a Cobreloa y ganar la liguilla de promoción.

Ahora, los lilas buscan armar un plantel competitivo en la Liga de Primera donde buscarán mantener la categoría y buscar incluso, un cupo a copas internacionales. Es por esa razón que el elenco dirigido por Patricio Almendra está de cabeza buscando nombres en el mercado de fichajes.

Y en esa línea, en las últimas horas apareció en el radar del ‘Conce’ un nombre con pergaminos de primer nivel continental. Se trata de César Bernardo Dutra, arquero brasileño que fue campeón de la Copa Libertadores en 2019 con Flamengo y que hoy surge como una alternativa para reforzar al cuadro penquista.

Patricio Almendra busca armar un tremendo plantel para el regreso del Conce a Primera (Photosport).

De acuerdo a lo informado por Sabes Deportes, el guardameta de 33 años fue ofrecido a Deportes Concepción y actualmente se encuentra en condición de jugador libre, luego de finalizar su contrato con Boavista de Portugal. Una situación que deberá ser analizada por la dirigencia penquista antes de avanzar en eventuales negociaciones.

Conocido simplemente como César en su país, el portero cuenta además con experiencia en clubes como Ponte Preta, Ferroviária y Bahía. A nivel internacional, integró la selección brasileña Sub 20 que se consagró campeona del mundo en 2011, un antecedente que refuerza su currículum y lo posiciona como una opción atractiva para el arco del ‘León de Collao’.

