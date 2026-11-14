Este domingo se disputará la fecha 30 de la Primera B, donde se define al campeón, los clasificados a liguilla y el descenso.

La Primera B llega al término de la fase regular y este domingo se disputa la jornada decisiva en la Liga de Ascenso 2026, pues por fin se podrá jugar la fecha 30 tras el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

Finalmente quedaron en nada las denuncias contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, por lo que todo se definirá en cancha, partiendo por el campeón y los clasificados a la liguilla de ascenso.

Así también el descenso, donde Rangers de Talca es el principal candidato a perder la categoría, aunque llega con vida a esta fecha final.

En total se jugarán siete partidos en esta jornada dominical, cinco de ellos irán en simultáneo a las 18:00 horas, donde solo la definición por el título y ascenso irá por TNT Sports.

El partido de Cobreloa y Puerto Montt tendrá la preferencia e irá por la señal de TNT Sports Premium. Mientras que San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota va por la señal básica de TNT Sports.

Este es el trofeo para el campeón de la Primera B, bautizado como ‘Cóndor de Plata’. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

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La lucha por el descenso solo irá en vivo a través de la plataforma de streaming HBO Max, con los partidos entre Deportes Santa Cruz vs. Rangers y Unión San Felipe vs. Unión Española.

Cabe recordar que hay un partido de esta fecha que se jugó el 30 de octubre, que fue la goleada de Curicó Unido por 4-1 sobre Deportes Temuco, equipos que no se jugaban nada y decidieron cerrar antes su temporada.

La televisación de la fecha 30 de la Primera B:

12:00 horas: Santiago Wanderers vs. Dep. Copiapó – HBO Max

18:00 horas: Cobreloa vs. Puerto Montt – TNT Sports Premium y HBO Max

18:00 horas: San Marcos vs. San Luis – TNT Sports y HBO Max

18:00 horas: Dep. Santa Cruz vs. Rangers – HBO Max

18:00 horas: U. San Felipe vs. Unión Española – HBO Max

18:00 horas: Magallanes vs. Dep. Antofagasta – HBO Max

20:30 horas: Dep. Recoleta vs. Dep- Iquique – TNT Sports Premium y HBO Max