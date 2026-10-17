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Liga de Ascenso

Magallanes vs. San Luis: Horario y qué canal transmite EN VIVO por Primera B

Magallanes y San Luis de Quillota se enfrentan en un duelo clave por la Fecha 28 de la Primera B.

Magallanes y San Luis se ven las caras en un duelo clave de Primera B.
© ChatGPTMagallanes y San Luis se ven las caras en un duelo clave de Primera B.

Magallanes y San Luis de Quillota protagonizarán este sábado un duelo clave por la Fecha 28 de la Primera B. La ‘Academia’ recibirá al líder del campeonato con la ilusión de sumar tres puntos que le permitan acercarse a la cima y meter presión en la lucha por el ascenso directo.

San Luis, de intratable campaña en la segunda rueda, llega como puntero con 50 puntos, mientras que Magallanes suma 46 unidades. Por eso, una victoria del elenco de la Carabela le permitiría quedar a solo un punto de los quillotanos, a la espera de lo que haga Cobreloa más tarde ante Deportes Recoleta.

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En la vereda contraria, el conjunto dirigido por Humberto Suazo dependen de sí mismos para mantener el liderato y buscarán defender su ventaja tras encadenar seis triunfos consecutivos.

Chupete Suazo, de intratable campaña, sueña con el ascenso directo en Primera B (Photosport).

Chupete Suazo, de intratable campaña, sueña con el ascenso directo en Primera B (Photosport).

¿A qué hora juegan Magallanes vs. San Luis?

El partido entre Magallanes y San Luis se disputará este sábado 17 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Municipal de San Bernardo. El encuentro, válido por la Fecha 28 de la Primera B, contará con el arbitraje de Juan Lara.

¿Dónde ver EN VIVO Magallanes vs. San Luis?

El encuentro podrá verse por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que la transmisión por streaming estará disponible en HBO Max.

Así está la tabla de posiciones de Primera B

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1San Luis27148542291350
2Cobreloa27139545291648
3Wanderers28138746311547
4Magallanes2713774439546
5Antofagasta27128747262144
6Recoleta2711883936341
7Deportes Copiapó2711794240240
8Arica2710983327639
9Unión Española27106113235-336
10Temuco2798104237535
11Iquique2781093630634
12Puerto Montt27104132635-934
13Curicó Unido2779112440-1627
14Santa Cruz27410132842-1422
15San Felipe2757151648-3222
16Rangers2856172846-1821
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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