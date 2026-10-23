Los Dragones Celestes golearon por 4-1 a La Academia en el norte, impidiéndole seguir acercándose a los punteros de la Primera B.

Este viernes arrancó la fecha 29 de la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como Primera B, la penúltima jornada en la que se podría decidir al campeón y también al descendido.

Los fuegos los abrieron Deportes Iquique y Magallanes en el norte, donde los Dragones Celestes se hicieron respetar en el Estadio Tierra de Campeones y se impusieron por 4-1.

Así es, los locales pasaron por arriba de La Academia y le impedieron seguir acercándose a los punteros, dejándola en el cuarto lugar con 46 puntos.

Mientras que Iquique da un salto en la tabla de posiciones, escalando hasta la décima ubicación con 38 unidades y quedando a dos de los puestos de liguilla.

Los goles para el cuadro de Tarapacá fueron obra de Agustín Venezia (7′), Diego Orellana (9′), Bayron Barrera (66′) y Thomas Jones (90+1′). El descuento de los carabeleros lo puso Diego Figueroa (88′).

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Cabe recordar que el sábado podría definirse al campeón y ascendido a Primera División, donde San Luis de Quillota tiene la ‘pole position’ enfrentando a Deportes Recoleta.

Su escolta, Cobreloa, visita al colista Rangers de Talca, y Santiago Wanderers hará lo propio frente a Unión Española. Todos estos partidos se juegan en simultáneo a partir de las 17:30 horas.

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 San Luis de Quillota 53 28 15 8 5 43 29 +14 2 Cobreloa 51 28 14 9 5 51 30 +21 3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 46 31 +15 4 Magallanes 46 29 13 7 9 45 44 +1 5 Deportes Antofagasta 45 28 12 9 7 47 26 +21 6 Deportes Recoleta 41 28 11 8 9 40 42 -2 7 San Marcos de Arica 40 28 10 10 8 33 27 +6 8 Deportes Copiapó 40 28 11 7 10 42 41 +1 9 Unión Española 39 28 11 6 11 33 35 -2 10 Deportes Iquique 38 29 9 11 9 42 33 +9 11 Deportes Temuco 36 28 9 9 10 44 39 +5 12 Deportes Puerto Montt 35 28 10 5 13 26 35 -9 13 Curicó Unido 28 28 7 10 11 26 42 -16 14 Deportes Santa Cruz 23 28 4 11 13 28 42 -14 15 Unión San Felipe 23 28 5 8 15 18 50 -32 16 Rangers de Talca 21 28 5 6 17 28 46 -18