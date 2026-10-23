Este viernes arrancó la fecha 29 de la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como Primera B, la penúltima jornada en la que se podría decidir al campeón y también al descendido.
Los fuegos los abrieron Deportes Iquique y Magallanes en el norte, donde los Dragones Celestes se hicieron respetar en el Estadio Tierra de Campeones y se impusieron por 4-1.
Así es, los locales pasaron por arriba de La Academia y le impedieron seguir acercándose a los punteros, dejándola en el cuarto lugar con 46 puntos.
Mientras que Iquique da un salto en la tabla de posiciones, escalando hasta la décima ubicación con 38 unidades y quedando a dos de los puestos de liguilla.
Los goles para el cuadro de Tarapacá fueron obra de Agustín Venezia (7′), Diego Orellana (9′), Bayron Barrera (66′) y Thomas Jones (90+1′). El descuento de los carabeleros lo puso Diego Figueroa (88′).
Cabe recordar que el sábado podría definirse al campeón y ascendido a Primera División, donde San Luis de Quillota tiene la ‘pole position’ enfrentando a Deportes Recoleta.
Su escolta, Cobreloa, visita al colista Rangers de Talca, y Santiago Wanderers hará lo propio frente a Unión Española. Todos estos partidos se juegan en simultáneo a partir de las 17:30 horas.
Audax Italiano empata con Huachipato y así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
La tabla de posiciones de la Primera B:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|San Luis de Quillota
|53
|28
|15
|8
|5
|43
|29
|+14
|2
|Cobreloa
|51
|28
|14
|9
|5
|51
|30
|+21
|3
|Santiago Wanderers
|47
|28
|13
|8
|7
|46
|31
|+15
|4
|Magallanes
|46
|29
|13
|7
|9
|45
|44
|+1
|5
|Deportes Antofagasta
|45
|28
|12
|9
|7
|47
|26
|+21
|6
|Deportes Recoleta
|41
|28
|11
|8
|9
|40
|42
|-2
|7
|San Marcos de Arica
|40
|28
|10
|10
|8
|33
|27
|+6
|8
|Deportes Copiapó
|40
|28
|11
|7
|10
|42
|41
|+1
|9
|Unión Española
|39
|28
|11
|6
|11
|33
|35
|-2
|10
|Deportes Iquique
|38
|29
|9
|11
|9
|42
|33
|+9
|11
|Deportes Temuco
|36
|28
|9
|9
|10
|44
|39
|+5
|12
|Deportes Puerto Montt
|35
|28
|10
|5
|13
|26
|35
|-9
|13
|Curicó Unido
|28
|28
|7
|10
|11
|26
|42
|-16
|14
|Deportes Santa Cruz
|23
|28
|4
|11
|13
|28
|42
|-14
|15
|Unión San Felipe
|23
|28
|5
|8
|15
|18
|50
|-32
|16
|Rangers de Talca
|21
|28
|5
|6
|17
|28
|46
|-18