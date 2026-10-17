San Luis de Quillota acaricia el ascenso en la Primera B y quedó a un triunfo de coronarse campeón del ascenso tras derrotar 1-0 con polémica a Magallanes por la Fecha 28 de la Primera B.
Si bien los ‘Canarios’ se crearon las ocasiones más claras de gol y dominaron las acciones tras la expulsión de Matías Osorio por doble amonestación a los 23′, la falta de finiquito y la gran figura del arquero Juan Pablo Zozaya evitaron que el marcador se rompiera hasta los minutos finales.
Gonzalo Bustos definió de penal el 1-0 para San Luis ante Magallanes (Photosport).
Todo cambió en el 90′, cuando una mano en el área tras una disputa de balón, fue revisada por Juan Lara en el VAR y le concedió la pena máxima a los quillotanos. Así, Gonzalo Bustos definió el 1-0 desde los doce pasos a los 90+2′ para la alegría total de los ‘Canarios’.
Con el agónico triunfo en el Municipal de San Bernardo, el conjunto que dirige Humberto Suazo llegó a 53 puntos y podría coronarse campeón de Primera B la próxima fecha, si es que Cobreloa enreda puntos con Deportes Recoleta.
En tanto, Magallanes se estancó en 46 puntos y se mantuvo en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con opciones de jugar la liguilla de ascenso.
En la penúltima fecha, San Luis recibirá en Quillota a Deportes Recoleta, mientras que Magallanes visita a Deportes Iquique para asegura el boleto en la postemporada.
Así queda la tabla de posiciones de Primera B
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|San Luis
|28
|15
|8
|5
|43
|29
|14
|53
|2
|Cobreloa
|27
|13
|9
|5
|45
|29
|16
|48
|3
|Santiago Wanderers
|28
|13
|8
|7
|46
|31
|15
|47
|4
|Magallanes
|28
|13
|7
|8
|44
|40
|4
|46
|5
|Antofagasta
|27
|12
|8
|7
|47
|26
|21
|44
|6
|Recoleta
|27
|11
|8
|8
|39
|36
|3
|41
|7
|Copiapó
|27
|11
|7
|9
|42
|40
|2
|40
|8
|San Marcos
|27
|10
|9
|8
|33
|27
|6
|39
|9
|U. Española
|27
|10
|6
|11
|32
|35
|-3
|36
|10
|Temuco
|27
|9
|8
|10
|42
|37
|5
|35
|11
|Iquique
|27
|8
|10
|9
|36
|30
|6
|34
|12
|Puerto Montt
|27
|10
|4
|13
|26
|35
|-9
|34
|13
|Curicó Unido
|27
|7
|9
|11
|24
|40
|-16
|27
|14
|Santa Cruz
|27
|4
|10
|13
|28
|42
|-14
|22
|15
|Unión San Felipe
|27
|5
|7
|15
|16
|48
|-32
|22
|16
|Rangers
|28
|5
|6
|17
|28
|46
|-18
|21