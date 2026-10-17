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Liga de Ascenso

San Luis derrota a Magallanes en la agonía y acaricia el ascenso: ¡Así queda la tabla de Primera B!

Con polémica, los 'Canarios' derrotaron por la mínima de penal a Magallanes y quedaron a un eslabón de quedarse con el título y ascenso de Primera B.

Humberto Suazo acaricia el ascenso a Primera División.
© PhotosportHumberto Suazo acaricia el ascenso a Primera División.

San Luis de Quillota acaricia el ascenso en la Primera B y quedó a un triunfo de coronarse campeón del ascenso tras derrotar 1-0 con polémica a Magallanes por la Fecha 28 de la Primera B.

Si bien los ‘Canarios’ se crearon las ocasiones más claras de gol y dominaron las acciones tras la expulsión de Matías Osorio por doble amonestación a los 23′, la falta de finiquito y la gran figura del arquero Juan Pablo Zozaya evitaron que el marcador se rompiera hasta los minutos finales.

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Gonzalo Bustos definió de penal el 1-0 para San Luis ante Magallanes (Photosport).

Gonzalo Bustos definió de penal el 1-0 para San Luis ante Magallanes (Photosport).

Todo cambió en el 90′, cuando una mano en el área tras una disputa de balón, fue revisada por Juan Lara en el VAR y le concedió la pena máxima a los quillotanos. Así, Gonzalo Bustos definió el 1-0 desde los doce pasos a los 90+2′ para la alegría total de los ‘Canarios’.

Con el agónico triunfo en el Municipal de San Bernardo, el conjunto que dirige Humberto Suazo llegó a 53 puntos y podría coronarse campeón de Primera B la próxima fecha, si es que Cobreloa enreda puntos con Deportes Recoleta.

En tanto, Magallanes se estancó en 46 puntos y se mantuvo en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con opciones de jugar la liguilla de ascenso.

En la penúltima fecha, San Luis recibirá en Quillota a Deportes Recoleta, mientras que Magallanes visita a Deportes Iquique para asegura el boleto en la postemporada.

Así queda la tabla de posiciones de Primera B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 San Luis 28 15 8 5 43 29 14 53
2 Cobreloa 27 13 9 5 45 29 16 48
3 Santiago Wanderers 28 13 8 7 46 31 15 47
4 Magallanes 28 13 7 8 44 40 4 46
5 Antofagasta 27 12 8 7 47 26 21 44
6 Recoleta 27 11 8 8 39 36 3 41
7 Copiapó 27 11 7 9 42 40 2 40
8 San Marcos 27 10 9 8 33 27 6 39
9 U. Española 27 10 6 11 32 35 -3 36
10 Temuco 27 9 8 10 42 37 5 35
11 Iquique 27 8 10 9 36 30 6 34
12 Puerto Montt 27 10 4 13 26 35 -9 34
13 Curicó Unido 27 7 9 11 24 40 -16 27
14 Santa Cruz 27 4 10 13 28 42 -14 22
15 Unión San Felipe 27 5 7 15 16 48 -32 22
16 Rangers 28 5 6 17 28 46 -18 21
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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