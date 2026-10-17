Con polémica, los 'Canarios' derrotaron por la mínima de penal a Magallanes y quedaron a un eslabón de quedarse con el título y ascenso de Primera B.

San Luis de Quillota acaricia el ascenso en la Primera B y quedó a un triunfo de coronarse campeón del ascenso tras derrotar 1-0 con polémica a Magallanes por la Fecha 28 de la Primera B.

Si bien los ‘Canarios’ se crearon las ocasiones más claras de gol y dominaron las acciones tras la expulsión de Matías Osorio por doble amonestación a los 23′, la falta de finiquito y la gran figura del arquero Juan Pablo Zozaya evitaron que el marcador se rompiera hasta los minutos finales.

Gonzalo Bustos definió de penal el 1-0 para San Luis ante Magallanes (Photosport).

Todo cambió en el 90′, cuando una mano en el área tras una disputa de balón, fue revisada por Juan Lara en el VAR y le concedió la pena máxima a los quillotanos. Así, Gonzalo Bustos definió el 1-0 desde los doce pasos a los 90+2′ para la alegría total de los ‘Canarios’.

Con el agónico triunfo en el Municipal de San Bernardo, el conjunto que dirige Humberto Suazo llegó a 53 puntos y podría coronarse campeón de Primera B la próxima fecha, si es que Cobreloa enreda puntos con Deportes Recoleta.

En tanto, Magallanes se estancó en 46 puntos y se mantuvo en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con opciones de jugar la liguilla de ascenso.

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En la penúltima fecha, San Luis recibirá en Quillota a Deportes Recoleta, mientras que Magallanes visita a Deportes Iquique para asegura el boleto en la postemporada.

Así queda la tabla de posiciones de Primera B