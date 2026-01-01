Los dirigidos por Luis Marcoleta anunciaron dos refuerzos en el último día del 2025 para comenzar a soñar con un ascenso a primera división que ha sido esquivo para los Pumas.

La temporada de humo o mejor dicho, el mercado de fichajes está que arde con Colo Colo y Universidad Católica reforzándose con todo, pero no solo la Liga de Primera está on fire.

La Primera B está al rojo vivo después de que Rangers presentara ya a 11 refuerzos, dejando en claro que el 2026 lo va a pelear con todo para volver a primera después de 12 años.

El que no se quiso quedar atrás fue Deportes Antofagasta, equipo que presentó dos refuerzos para comenzar el año nuevo con todo.

Uno de ellos es Kevin Campillay refuerzo que viene desde Santiago Morning y juega de extremo. El otro, un campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile, Sebastián Leyton, que llega a aportar con toda su experiencia al cuadro puma.

Sebastián Leyton desde Rangers a Antofagasta

Hasta la fecha son solo dos equipos de la Primera B que no han anunciado refuerzos, los cuales son Deportes Santa Cruz y Magallanes. Todos los demás clubes han presentado al menos una incorporación.

Leyton llega desde Rangers de Talca, en donde disputó 35 encuentros en la pasada temporada y anotó 6 goles. Esto entre la la Liga de Ascenso, Copa Chile y la Promoción.

Por otro lado, el canterano de Audax Italiano, Campillay, jugó 33 partidos en el Chago, entre los que logró encasillar 4 goles y aportar al equipo con 2 asistencias.

¿Cómo se refuezan los ascendidos?

Los ascendidos, Universidad de Concepción y Deportes Concepción no se quisieron quedar atrás y también anunciaron una gran cantidad de fichajes. El Campanil con 6 refuerzos y el León de Collao 11 nuevas caras.