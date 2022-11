Solamente queda un día para que comience a rodar el balón en el Mundial de Qatar 2022 y ya hay una polémica, pero afuera de la cancha. ¿Su protogonista? El cantante colombiano Maluma, quien es uno los encargados de cantar el tema oficial de la Copa del Mundo en el Fan Festival de la FIFA de Doha.

La polémica aconteció en una entrevista previa al inicio a la cita planetaria que se desarrollará en el país asiático, cuando el periodista israelí Moav Vardi le consultó al autor de "Felices los 4" sobre qué opinaba de que artistas de la talla de Dua Lipa y su compatriota, Shakira, no hayan querido participar en los eventos del mundial ante las denuncias de violaciones de derechos humanos.

Maluma está en el ojo de la polémica en Qatar | Foto: Getty Images

“Tú sabes que te debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta copa del mundo debido al mal récord qatarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?”, fue la pregunta del comunicador.

El artista del género urbano no tardó en responder. “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando fútbol también”, afirmó el artista de 28 años.

Pese a la respuesta de Maluma, el periodista volvió a la carga e insistió con otra pregunta al respecto, por lo que el intérprete de "Hawái" le dijo que él entendía y ahí le consultó a alguien detrás de cámara que si debía responder, a lo esta persona le dijo que no.

Fue ahí que Juan Luis Londoño Arias, el verdadero nombre del cantante, se paró de su silla y se retiró de la entrevista diciéndole al periodista que "era un grosero".

“¿Por qué soy grosero, Maluma? Eso es lo que la gente dice, lo que la gente piensa”, dijo el reportero ante la salida del solista del estudio en Qatar.

