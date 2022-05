Marcelo Díaz en contra de Reinaldo Rueda: "Es uno de los grandes responsables de que Chile no fuera al Mundial, se fue a robar toda la plata"

Ya han pasado algunos meses del término de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y en el recuerdo de todos los chilenos sigue latente el no poder ir a la próxima cita planetaria, que se llevará a cabo en noviembre de este año.

Uno de los grandes apuntados por la no ida del Equipo de Todos a Qatar es Reinaldo Rueda. El cafetalero llegó con una serie de pergaminos a dirigir a la Selección Chilena, sin embargo, no logró convencer con sus resultados a los hinchas nacionales y tuvo más derrotas que triunfos en los 27 partidos que alcanzó a dirigir en el combinado criollo.

El actual volante de Libertad de Paraguay, Marcelo Díaz, conversó en extenso con el programa "Hablemos del Bulla", donde fue consultado acerca del paso del colombiano en la Roja.

"Quedó a la vista que algo hubo. Para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile (risas)", afirmó "Carepato".

Rueda retornó a su país y también dejó afuera del Mundial a Colombia | Foto: Agencia Uno

Agregando que "para mí es de los grandes responsables de quedar fuera del Mundial, los muchachos tenían bencina para rato y no po’, tenían un cambio generacional forzado y no dio abasto. A Pablo Aránguiz, él lo termina sepultando con el nivel que tenia en ese momento, diciendo que era el nuevo Valdivia. Me quede siempre con esa espina, y espero en algún momento volver a jugar con la selección.

Para finalizar, señaló que "Pulgar tuvo un buen rendimiento en la selección, después claro no jugó en Italia y bajó su rendimiento. Pero nosotros con Charles (Aránguiz) y Arturo (Vidal) jugábamos de memoria en cualquier estadio y sabíamos que íbamos a ganar porque hacíamos jugar al equipo, teníamos una muy buena cohesión con el Mago (Valdivia) también", sentenció.