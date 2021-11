La Selección Chilena volvió a ponerse en carrera de cara a las Eliminatorias Sudamericanas, luego del triunfo por 1-0 ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. La Roja con esta victoria quedó en un expectante cuarto lugar y en zona de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022, a tan solo 5 partidos de finalizar las complicadas Clasificatorias.

Durante el transcurso de la noche se dieron a conocer diversos análisis del compromiso ante la Albirroja, pero hay uno que llamó la atención de los hinchas chilenos: el de Mauricio Pinilla. El ex delantero de la Roja y de Universidad de Chile fue crítico en el programa ESPN EquipoF por el estilo de juego mostrado por el equipo que dirige Martín Lasarte.

"No me gustó para nada el partido. Obviamente el resultado es espectacular, maravilloso y es difícil ganar en Asunción, pero yendo más al tema futbolístico Chile no me convenció, no me convenció porque ganó mucho en la posesión del mediocampo, pero tuvimos cero profundidad", sostuvo categoricamente Pinigol.

"Si el partido no se destrababa por el tiro de esquina de Alexis Sánchez, estabamos terminando 0-0", recalcó el ex ariete.

"La ausencia de Vargas es fundamental. Es el único jugador que efectivamente tiene la trayectoria y el conocimiento de romper lineas defensivas. Alexis ya no es el jugador de antes y es un futbolista que se recoge mucho", finalizó.