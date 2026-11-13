Arturo Vidal no se explica la ausencia de este jugador en la Selección Chilena: “Se merece estar”

El histórico volante nacional, Arturo Vidal no entiende la ausencia de este jugador en La Roja.

La Selección Chilena en esta jornada tuvo un nuevo duelo amistoso por Fecha FIFA, en donde el equipo de Nicolás Córdova cayó por 1-0 ante la Selección de Colombia, dejando varias dudas por su rendimiento.

En lo que fue este duelo, el volante nacional, Arturo Vidal reaccionó a lo que fue esta derrota del equipo de todos, en donde lamentó la ausencia de jugador particular en esta convocatoria: Fernando Zampedri.

“Si yo tuviera un partido importante o un partido de clasificatoria, yo lo llamaría, llamaría siempre a los que están en un buen momento. Lo de la edad es una locura”, partió señalando Vidal.

Agregando a esto, el ‘King’ fue muy claro al indicar que a pesar de que estos partidos son de preparación, es necesario el llamado de jugadores experimentados que estén en un buen momento y puntualmente en el ataque, uno de los grandes problemas que tiene hoy ‘La Roja’.

Vidal pidió a Zampedri en La Roja | Foto: Photosport

“Sí tú tienes una edad y no puedes jugar o no eres titular en un equipo, no te llamo, pero si tú eres figura y lo estás haciendo bien, tienes que estar en la selección y listo, no importa la edad”, declaró.

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Concluyendo, Vidal volvió a destacar lo que ha sido la tremenda temporada de Fernando Zampedri dentro del fútbol chileno, el que considera que merecía una en eta nómina.

“Si entran once a la cancha, no voy a poner once de 35 años, pondré 2-3 y los demás sangre nueva, que ayuden a ese jugador que está bien. Yo lo hubiese llamado, se lo merece, no tenemos nueve y se lo merece por todo lo que ha hecho, este año todos los goles que ha hecho, se merece estar acá”, cerró.