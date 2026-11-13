Arturo Vidal no se explica la ausencia de este jugador en la Selección Chilena: “Se merece estar”

La Selección Chilena en esta jornada tuvo un nuevo duelo amistoso por Fecha FIFA, en donde el equipo de Nicolás Córdova cayó por 1-0 ante la Selección de Colombia, dejando varias dudas por su rendimiento.
En lo que fue este duelo, el volante nacional, Arturo Vidal reaccionó a lo que fue esta derrota del equipo de todos, en donde lamentó la ausencia de jugador particular en esta convocatoria: Fernando Zampedri.
“Si yo tuviera un partido importante o un partido de clasificatoria, yo lo llamaría, llamaría siempre a los que están en un buen momento. Lo de la edad es una locura”, partió señalando Vidal.
Agregando a esto, el ‘King’ fue muy claro al indicar que a pesar de que estos partidos son de preparación, es necesario el llamado de jugadores experimentados que estén en un buen momento y puntualmente en el ataque, uno de los grandes problemas que tiene hoy ‘La Roja’.
Vidal pidió a Zampedri en La Roja | Foto: Photosport
“Sí tú tienes una edad y no puedes jugar o no eres titular en un equipo, no te llamo, pero si tú eres figura y lo estás haciendo bien, tienes que estar en la selección y listo, no importa la edad”, declaró.
Concluyendo, Vidal volvió a destacar lo que ha sido la tremenda temporada de Fernando Zampedri dentro del fútbol chileno, el que considera que merecía una en eta nómina.
“Si entran once a la cancha, no voy a poner once de 35 años, pondré 2-3 y los demás sangre nueva, que ayuden a ese jugador que está bien. Yo lo hubiese llamado, se lo merece, no tenemos nueve y se lo merece por todo lo que ha hecho, este año todos los goles que ha hecho, se merece estar acá”, cerró.