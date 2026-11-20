Universidad Católica se alista para una de las tres finales que le quedan dentro de la Liga de Primera en lo que es su lucha por el Chile 2 y este fin de semana se verá las caras ante Colo Colo, en uno de los clásicos del fútbol chileno.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero empieza a ultimar sus detalles para llegar de la mejor forma a este duelo ante los ‘Albos’, en la que espera dar la sorpresa y quedarse con los tres puntos.

El conjunto de la ‘Franja’ tendrá una sensible baja para su enfrentamiento ante Colo Colo, en la que no podrá contar con la presencia del lateral izquierdo, Eugenio Mena.

En dicha zona del campo de juego, es donde Daniel Garnero tiene su gran duda en la formación de la Universidad Católica, pero que podría sorprender con un importante nombre para reemplazar al ‘Keno’.

Mena será baja en la UC | Foto: Photosport

La formación de la U. Católica

La probable formación de la Universidad Católica sería con Darío Melo en portería: Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Agustín García Basso en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel en ataque.

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El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará este domingo 22 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental y el árbitro del partido será José Cabero.