Arturo Vidal postula a este jugador de Colo Colo para La Roja: “Está para jugar en la selección”

El jugador nacional, Arturo Vidal postuló a este compañero de Colo Colo para 'La Roja'.

En la Selección Chilena se sigue trabajando de cara al futuro del equipo de todos, en donde hoy por hoy se busca llegar de la mejor forma posible para lo que serán las próximas Eliminatorias, que otorgarán un cupo al Mundial del 2030.

Sobre lo que es esta situación, el histórico volante nacional Arturo Vidal ha comentado extensamente por lo que es el presente del equipo de todos, el que lo tiene más que preocupado por el trabajo de Nicolás Córdova al mando del equipo.

Dentro de uno de sus últimos directos que realizó en su canal de Youtube, el ‘King’ habló sobre jugadores que podrían decir presente en la Selección Chilena, en la que postuló a uno de sus compañeros en Colo Colo: Lautaro Pastrán.

“Si sigue aumentando su nivel está para jugar en la Selección. Es un muy buen jugador”, declaró el histórico volante nacional.

Vidal postula a Pastrán | Foto: Photosport

Concluyendo, Vidal sabe que si Pastrán mantiene un buen rendimiento dentro de Colo Colo, podría aumentar sus posibilidades de poder vestir la camiseta de la Selección Chilena.

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“Yo creo que con el tiempo Pastrán podría ir a la Selección. Todo depende de cómo siga jugando, de cómo se siga sintiendo . Que siga demostrando que está bien y que puede competir”, cerró.

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