En las últimas apariciones de Arturo Vidal en su canal en Twitch, manifestó su idea clara que Eduardo Vargas vuelva a la selección chilena y no así, Marcelo Díaz, a las interrogantes de los usuarios y conectados.

Y tras muchas reacciones que se han producido, Bolavip conversó con el ex entrenador de Universidad de Chile, César Vaccia, quien bajó los decibeles a la situación y señaló que lo que realiza el jugador del Atlético Paranaense, es muy normal por el hecho de ser su amigo.

“Ahí se verá la inteligencia del entrenador. Hay opiniones que valen la pena escuchar, pero otras que son solo opiniones. Arturo Vidal es más amigo de Eduardo Vargas y es por eso que quiere que vuelva. Es su amigo y tiene las condiciones” expresó el oriundo de San Antonio.

En la ocasión, Vidal también comentó si ve o no a Marcelo Díaz en La Roja a lo que señaló que ya no lo ve tan necesario. Vaccia, afirmó que es probable que el Rey sienta que en el equipo de Eduardo Berizzo faltan más atacantes que mediocampistas.

“Es probable que en su juicio, siente que en la selección faltan delanteros y no mediocampistas. Siente que Vargas debe ser el hombre y no hay argumentos para contrarrestar la opción de Marcelo Díaz es que expresa lo que expresó”, aseveró.

Finalmente, instó a todos que no hay que hacer tanto alarde de la ausencia de Carepato, debido a que el Toto nunca lo ha considerado y los antecesores tampoco, considerando, a modo de interpretación, que es probable que su no citación haya sido producto de no alterar la convivencia interna de La Roja.

“Berizzo no ha considerado a Marcelo, nunca ha estado con él, entonces no lo ha sacado. Lo anterior y su no convocatoria es una interpretación, pero si es que se dio eso de Marcelo con los compañeros, fue una lectura que hicieron Reinaldo Rueda y Martín Lasarte de no tenerlo. Quizás desde esa mirada, no era bueno tener a Marcelo porque el grupo se iba a resentir“, cerró Vaccia.

Vidal y Díaz saliendo tras la derrota en Bolivia y que complicó las opciones de Chile rumbo a Rusia 2018 (Photosport)

Los próximos partidos de Chile en las clasificatorias

Por la tercera y cuarta fecha, el equipo de Eduardo Berizzo tiene dos duros desafíos. El día 12 de octubre recibirá a Perú en el Estadio Monumental, mientras que en la jornada del 17 del mismo mes, visitará a Venezuela.