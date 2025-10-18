Todo listo para La Rojita. Este sábado se oficializó la nómina definitiva de la selección chilena que disputará en el mes de noviembre el Mundial Sub 17 que se disputará en Qatar.

En el listado del equipo que dirige Sebastián Miranda destacan las presencias del mediocampista Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el delantero Zidane Yáñez (New York City FC) , los únicos futbolistas de La Rojita que militan en el extranjero.

La Rojita integra el Grupo K de la cita planetaria junto a Francia, Canadá y Uganda; y su debut está programado para el próximo 5 de noviembre ante los europeos.

Luego enfrentará el día 8 del mismo mes a la selección africana y cerrará su participación ante los norteamericanos tres días después.

La nómina de Chile para el Mundial Sub 17 (Gerencia de comunicaciones).

La nómina de la Rojita para el Mundial Sub 17

Arqueros:

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Defensores:

Bruno Torres – Colo-Colo

Jaime Poblete – UDEC

Matías Orellana – Colo-Colo

Alonso Olguín – Colo-Colo

Martín Jiménez – Audax Italiano

Francisco Daza – UC

Mediocampistas:

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)

Cristián Díaz – Colo-Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O´Higgins de Rancagua

Joaquín Meneses – UC

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Delanteros: