Todo listo para La Rojita. Este sábado se oficializó la nómina definitiva de la selección chilena que disputará en el mes de noviembre el Mundial Sub 17 que se disputará en Qatar.
En el listado del equipo que dirige Sebastián Miranda destacan las presencias del mediocampista Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el delantero Zidane Yáñez (New York City FC) , los únicos futbolistas de La Rojita que militan en el extranjero.
La Rojita integra el Grupo K de la cita planetaria junto a Francia, Canadá y Uganda; y su debut está programado para el próximo 5 de noviembre ante los europeos.
Luego enfrentará el día 8 del mismo mes a la selección africana y cerrará su participación ante los norteamericanos tres días después.
La nómina de la Rojita para el Mundial Sub 17
Arqueros:
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Cristóbal del Rio – Universidad Católica
- Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
Defensores:
- Bruno Torres – Colo-Colo
- Jaime Poblete – UDEC
- Matías Orellana – Colo-Colo
- Alonso Olguín – Colo-Colo
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Francisco Daza – UC
Mediocampistas:
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)
- Cristián Díaz – Colo-Colo
- Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
- Matías Paris – O´Higgins de Rancagua
- Joaquín Meneses – UC
- Nicolás Pérez – Deportes Temuco
Delanteros:
- Ian Alegría – Palestino
- Zidane Yáñez – New York City F.C (EE.UU)
- Javier Gutiérrez – O´Higgins de Rancagua
- Yastin Cuevas – Colo-Colo
- Jhon Cortés – Universidad de Chile
- Amaro Pérez – UC