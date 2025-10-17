La Selección Chilena busca entrenador. El combinado nacional se esmera en encontrar al candidato ideal, siendo Manuel Pellegrini el principal nombre en carpeta para asumir en el puesto.

No obstante, un recordado futbolista con pasos por La Roja le bajó las pretensiones a los hinchas. Para Marcos González, no hay muchas posibilidades de que el DT acepte la propuesta.

En conversación con BOLAVIP Chile, el otrora seleccionado nacional descartó la teoría de que el estratega de 72 años se hará cargo del desafío. Lo ve lejos del país por un tiempo indeterminado.

“Es un choque cultural, social, de años, muy grande que va a tener. Es una realidad totalmente distinta a lo que se vive en Europa, con lo que se trata de hacer acá”, comenzó reflexionando.

En dicha línea, el retirado zaguero (campeón con Universidad de Chile y Universidad Católica) lanzó: “Sabemos que probablemente va a ser un choque cultural para Manuel Pellegrini venir a trabajar acá“.

Para Marcos González, hay ínfimas posibilidades de que Manuel Pellegrini llegue a la Selección Chilena. (Photosport)

Su candidato para llegar a la Selección Chilena

Es por ello que Lobo del Aire entregó a su nombre favorito para tomar las riendas de La Roja. ¿Quién es? Gustavo Álvarez. Tiene fe en el vigente director técnico de Universidad de Chile.

“Hay que estar vivitos y tener la oferta ya sobre la mesa antes de cualquier cosa (…) Es lo que uno haría racionalmente, emocionalmente y es lo que correspondería hacer, pero uno sabe que acá no se hace de esa forma”, comentó.

“Conoce a todos los jugadores del medio chileno porque lo ha enfrentado, sabe quién puede y quién no puede rendir (…) Para mí, que me lo dejen en la U, pero si no es la U, que sea en la selección“, cerró.