Se dice que las comparaciones son odiosas, pero es algo que existirá siempre, sobre todo en un deporte como el fútbol que apasiona a tanta gente en el mundo y por eso no es de extrañar que hace mucho se instala una discusión respecto al arco sudamericano.

Existiendo dos competidores fuertes, uno que se retiró, Claudio Bravo, capitán de la selección chilena bicampeona de América y dueño de una carrera encomiable. Por otra parte, Emiliano Martínez, un total desconocido hasta la Copa América que ganó Argentina en 2021, y que sería la antesala del Mundial obtenido en Qatar 2022.

El que dirime entre los dos, es un arquero colombiano-argentino, Carlos Navarro Montoya, ídolo de Boca Juniors y que tuvo un paso por Deportes Concepción.

“Creo que el Dibu lo que ha conseguido es ser determinante en un momento puntual como la final de un Mundial. Eso por ahí no sé si lo pone un peldaño arriba, pero no podemos obviarlo a la hora de hacer un pantallazo. Pero Claudio igual fue un grandísimo arquero”, afirmó el Mono en conversación con Redgol.

Igualmente el hoy comentarista afirma que “el parangón es que son dos arqueros confiables, que transmiten seguridad, generan tranquilidad y son eficaces. Más allá de los logros de cada uno en sus equipos, porque esto no es tenis y es un deporte colectivo, hay cosas que los emparentan”.

Navarro Montoya explica otra vez que “a los futbolistas no los juzgo por lo que ganan. Es un deporte colectivo, no es tenis, y ese contexto a veces ayuda y a veces no ayuda. Te insertas en una dinámica positiva o negativa de un equipo. Yo los desmenuzo por cómo son técnicamente cada uno. Y cada uno tiene sus virtudes, sus capacidades”.

El Mono Navarro Montoya jugando para Deportes Concepción.

Navarro Montoya le hace un queque a Claudio Bravo

“Claudio fue un gran arquero, seguramente estará entre los mejores arqueros de los últimos 20 años del continente sudamericano. Es una referencia obligatoria acá en Chile para cualquiera que desea ser arquero en este país, creo que su carrera habla por sí sola”, cerró.