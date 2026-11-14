Danilo Díaz identifica el punto más bajo de La Roja ante Colombia: “Pobre partido, muy discreto”

El periodista deportivo lamentó la derrota de la Selección Chilena ante Colombia al asegurar que "no mereció perder, pero tampoco ganar".

La Selección Chilena sufrió una ajustada derrota por 1-0 ante Colombia en Cali, en un amistoso que se definió con un autogol de Guillermo Maripán. Tras el encuentro, varias fueron las voces que analizaron el desempeño del equipo de Nicolás Córdova.

Uno de ellos fue Danilo Díaz, quien en Radio ADN, cuestionó el nivel futbolístico que mostró La Roja, especialmente en el segundo tiempo. A juicio del ‘Tenor del Pueblo’, el resultado no reflejó del todo lo ocurrido en cancha. “El marcador era empate por el trámite, por lo que hicieron los dos”, sostuvo.

Díaz consideró que el partido perdió intensidad después del autogol de Maripán que sentenció la derrota de la Selección Chilena. “De ahí el partido no levantó más. Chile intentó, corrió mucho, pero no se pudo asociar nunca. Nunca pudo encontrar una sucesión de pases, nunca pudo encontrar desbordes en los costados”, comentó.

Danilo Díaz cargó contra Darío Osorio: “Pobre partido”

“Bajo partido de Darío Osorio, muy discreto”

A la hora de identificar a uno de los puntos más bajos de Chile, el periodista apuntó directamente a Darío Osorio, quien no logró marcar diferencias por la banda.

“Los laterales en el segundo tiempo, no pudieron hacer daño. Los que fueron por los costados, Gutiérrez que se levantó a la izquierda, Osorio de pobre partido, de muy discreto partido el de Osorio le dieron más minutos incluso que a Gutiérrez, pero no la agarró. El suizo chileno Reichmuth tampoco, casi no intervino”, lanzó.

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“El partido fue muy lastimero para Chile. Un equipo que corrió mucho, sí, que marcó, sí, porque el rival tampoco se logró acomodar… es demasiado castigo para Chile esta derrota. No era para ganar, pero tampoco para perder”, concluyó.