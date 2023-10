Gary Medel es uno de los jugadores que más críticas sumó por su pobre partido ante Venezuela con la jineta de La Roja. El Pitbull, pese a su gran nivel y temple, se vio sobrepasado varias veces por Yeferson Soteldo en la última línea de la Selección Chilena.

Ante ello, Marco Antonio Figueroa quiere que el Pitbull vuelva a jugar al medioterreno y que no lo haga más en la última línea, ya que siente que la Selección pierde el verdadero talento del actual jugador del Vasco da Gama.

“En lo personal considero que Gary Medel no puede jugar de central porque no tiene la velocidad de antes, porque es uno de los contenciones más inteligentes y de los mejores que ha tenido la Selección en ese puesto y seguimos usándolo de central. Ahí, no rinde”, expresó Figueroa en diálogo con Bolavip.

Ante ello, el actual DT de Nicaragua es claro y postula a un exjugador de la U para que juegue en la próxima fecha de Clasificatorias. “Hay jugadores que a lo mejor no son tan buenos como Gary, pero que se desempeñan mucho mejor en su puesto y deberían nominar, por ejemplo, a Igor Lichnovsky, quien en México está jugando a un buen nivel y es central central y no lo toman en cuenta“, agregó.

Igor Lichnovsky es postulado por el Fantasma Figueroa para suplir a Medel en la defensa (América)

Carga con Brereton

El Fantasma Figueroa, en su estilo directo, sabe que el seleccionado chileno tiene un grave problema en el ataque y siente que Eduardo Berizzo ante Venezuela erró el camino con uno de sus jugadores en la ofensiva.

El ex DT de la U cree que Ben Brereton no debió jugar tanto tiempo ante la Vinotinto y, además, cree que el libreto de la Selección no es el idóneo si se busca ir a una Copa del Mundo en 2026.

“No sé como decirlo sin que crean que estoy atacando al técnico. Hay una forma clara de jugar al fútbol que Chile no la tiene. Chile no tiene un sistema de juego definido. Yo como técnico a Brereton no lo dejo todo el partido y no lo dejo ni siquiera que termine el primer tiempo, porque era un partido desastroso. Todo el que ve el fútbol se da cuenta de que no era el partido para él”, sentenció.

Muchas dudas, pocas certezas

Marco Antonio Figueroa cree que la Selección Chilena y particularmente Berizzo tiene que aclarar su cabeza, ya que el equipo presenta muchas falencias, es muy duditativo y en partidos claves, como ante Venezuela, el cuadro nacional es poco resolutivo.

El Ghost Figueroa apunta a que el libreto debe ser claro, consistente y no dar luces que existe improvisación y que no se sabe qué hacer para quedarse con los partidos.

“Empiezas a dudar en lo que tú quieres hacer y tú te empiezas a complicar como técnico. Si tú tienes una idea y el partido se está jugando y ves que lo tenías por los extremos, los laterales los debes tener cercanos a los delanteros de ellos. Soteldo fue el más peligroso de ellos y debieron tenerlo cerca para que no e diera vuelta ni tuviera espacios“, adicionó.

Para finalizar, Figueroa es claro y argumentó que “el fútbol es de grupo y el grupo debe saber a lo que juega y debes tener un Plan A y un Plan B conocido por el grupo. Si los jugadores no lo saben queda un desorden en cualquier equipo. Hay que definir dónde van a jugar estos jugadores, cómo vas a jugar y dónde vas a presionar“.