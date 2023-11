La abrupta salida de Eduardo Berizzo de la selección chilena, hizo que la ANFP designara en tiempo récord a Nicolás Córdova como el responsable de dirigir al equipo ante Ecuador el próximo martes en Quito.

Lo que no se sabe con exactitud, es qué técnico buscará el órgano rector del fútbol chileno, o al menos, su perfil. En cuanto a opiniones, Johnny Herrera levantó el nombre del actual DT de Colo Colo. “Yo voy a buscar a Quinteros. No es tan caro, no como lo que gana Berizzo por ejemplo. No es que me quiera meter en el bolsillo de lo que gana la gente, pero me refiero a la situación de la ANFP que está muy mal económicamente. Por tanto, un técnico que a lo mejor está un peldaño más bajo que los top de línea como Gareca”, indicó en TNT.

Bolavip conversa con el histórico relator azul José Pepe Ormazábal, el que está de acuerdo con ex portero de la U, afirmando que ya “es mucho el tiempo perdido, entonces ahora ya Gustavo Quinteros, es la mejor opción”.

Pepe Ormazábal pide a Gustavo Quinteros a la selección.

Agregando que “a la mano está Quinteros, que dirija la final de la Copa Chile ante Magallanes y que se ponga el buzo de la selección, no queda otra”.

¿Y por qué no Ricardo Gareca?

Pepe Ormazábal no está en desacuerdo con la posible llegada de Ricardo Gareca, pero hace un llamado a la realidad.

“Para qué vamos a tirar ese nombre si sabemos que la ANFP tiene muchos problemas económicos y le debe pagar a Castrilli y a Talamilla, son lucas impresionantes, no tienen como salvarse”, cerró.

¿Cuándo juega la selección chilena?

Este martes 17 de noviembre a las 20:30 en Quito, la Roja se medirá ante Ecuador en partido válido por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.