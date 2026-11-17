El portero contuvo el tiro de Luis Suárez desde los 12 pasos. Fue tras una falta de Vicente Pizarro sobre Daniel Muñoz.

La Selección Chilena tuvo un complejo primer tiempo contra Colombia en el segundo amistoso de la fecha FIFA. El combinado local zafó de irse al descanso con un gol en contra en el marcador.

¿La razón? Lawrence Vigouroux contuvo un penal de Luis Suárez. En el minuto 35, el portero salvó a La Roja tras lanzarse a su sector derecho, estirándose y rechazando con su mano el disparo cafetalero.

Cabe consignar que esta acción fue provocada por una falta de Vicente Pizarro sobre Daniel Muñoz. El mediocampista chileno se barrió en propia área y derribó al lateral derecho de la visita.

Con esta magnifica actuación de Lawrence Vigouroux, la Selección Chilena se fue al entretiempo 0-0. El duelo se disputa en el Estadio Monumental.

VIDEO: Lawrence Vigouroux salva a la Selección Chilena