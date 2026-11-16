Selección Chilena vs. Colombia: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el segundo amistoso?

El combinado de Nicolás Córdova saltará a la cancha del Estadio Nacional tras caer en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

La Selección Chilena alista su segundo duelo contra Colombia en la fecha FIFA de noviembre. El equipo de Nicolás Córdova debe enmendar el camino luego de su pobre derrota 1-0 en territorio cafetalero.

Tras la visita al Estadio Pascual Guerrero de Cali, la misión de La Roja es clara: elevar su nivel y conseguir el triunfo en casa. Para esto, regresará al Estadio Nacional este martes 17 de noviembre.

Con su hinchada, Chile tendrá que mostrar otra cara, aunque tendrá problemas para hacerlo. Además de no contar con Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz, el cuerpo técnico perdió a otro nombre.

Tal como informó en sus plataformas oficiales, la Selección Chilena liberó a Diego Ulloa. El lateral izquierdo de Colo Colo quedó al margen de la convocatoria por una fractura costal.

Un complejo escenario para La Roja, que está obligada a levantar cabeza en terreno chileno. Será su último amistoso de 2026.

La Selección Chilena se medirá contra Colombia. (Foto: Comunicaciones FFCh)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Colombia?

Tal encuentro está pactado para este martes 17 de noviembre. Se disputará a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿Dónde ver el partido de La Roja?

El compromiso será transmitido gratuitamente a través de la señal abierta de Mega y Mega 2. A su vez, podrá ser sintonizado mediante la plataforma de streaming Mega GO.