La Roja tiene XI inicial ratificado para el duelo de este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental. Hay novedades.

La Selección Chilena tiene todo listo para medirse contra Colombia por el segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA. El combinado de Nicolás Córdova reveló su esquema estelar.

A través de redes sociales, La Roja informó de las modificaciones que tendrá el once inicial propuesto por el DT interino: hay diversas sorpresas. Una vez más, el entrenador se inclina por mover las piezas.

En la defensa, Guillermo Maripán deja la titularidad en desmedro de Iván Román. El novel zaguero de Colo Colo será desde el arranque y acompañará a Jonathan Villagra en la dupla de centrales.

En tanto, en el mediocampo, César Pérez impacta y desplaza a Rodrigo Echeverría. Los otros volantes de la Selección Chilena serán Vicente Pizarro y Nils Reichmuth.

Finalmente, el ataque tiene un remezón de proporciones: Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia salen por Ben Brereton y Lucas Cepeda. En tanto, Darío Osorio mantiene su posición.

Nicolás Córdova sorprende en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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La Selección Chilena confirma su formación

El XI de La Roja será con: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; César Pérez, Vicente Pizarro, Nils Reichmuth; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

Dicho encuentro entre Chile y Colombia, válido por la fecha FIFA, está pactado para este martes 17 de noviembre. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental.