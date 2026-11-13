Selección Chilena vs. Colombia: ¿a qué hora y dónde ver gratis el amistoso de La Roja?

El equipo de Nicolás Córdova tiene su primer duelo en la fecha FIFA. Tendrá que visitar el Estadio Pascual Guerrero en Cali.

La Selección Chilena afina los últimos detalles antes de jugar contra Colombia en la fecha FIFA de noviembre. El elenco dirigido por Nicolás Córdova tiene un complejo desafío en territorio rival.

Para este compromiso, a disputarse este viernes 13 de noviembre, el DT interino no contará con dos de sus figuras en la retaguardia. Tanto Benjamín Kuscevic como Paulo Díaz fueron liberados de la convocatoria.

En el caso del primer mencionado, perteneciente a las filas del Toronto FC, un problema en su tobillo derecho lo marginó. Por su parte, el zaguero del Atlanta United quedó fuera por una patalogía en su cadera izquierda.

Para reemplazar a ambas bajas, el cuerpo técnico se inclinó por citar a José Movillo. El defensor central de O’Higgins, que representó a Chile en los Juegos Suramericanos 2026, fue considerado para el viaje a Cali.

Cabe destacar que Colombia se impuso 4-0 sobre Chile en el último duelo disputado entre ambas selecciones. Fue en octubre de 2024 en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

Nicolás Córdova dirigirá a la Selección Chilena vs. Colombia. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Colombia?

Tal encuentro amistoso está fijado para este viernes 13 de noviembre. Se disputará a partir de las 21:00 horas de Chile en el Estadio Pascual Guerrero, ubicado en Cali.

¿Dónde ver GRATIS a La Roja?

El enfrentamiento entre Chile y Colombia será transmitido gratuitamente por TV a través de la señal abierta de Mega. A su vez, podrá será sintonizado en el servicio de streaming Mega GO.