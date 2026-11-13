El retirado mediocampista tiene fe en que Eduardo Vargas puede aportar en La Roja. Su nivel en Universidad de Chile lo ilusiona.

La Selección Chilena se alista para una nueva misión: enfrentar a Colombia en dos ocasiones en la fecha FIFA. El combinado nacional tendrá una oportunidad para cimentar su camino bajo el alero de Nicolás Córdova.

Sin embargo, hay una figura que Marcelo “Toby” Vega extraña en la citación elaborada por el DT interino. ¿De quién se trata? Es una de las mayores estrellas de la categoría de honor criolla.

Para el retirado mediocampista, Eduardo Vargas se merece volver a representar al país por sus notables actuaciones en Universidad de Chile. Así lo explicó en su rol de panelista en TNT Sports.

“Lo que hizo Eduardo Vargas, con lo irregular que ha sido la U durante el año… Venía como el tercer ‘9’ y termina siendo el titular”, comenzó señalando en Todos Somos Técnicos.

Sobre la misma línea, el actual comentarista agregó: “Al nivel que está físicamente y futbolísticamente, es impresionante. Uno hoy se pregunta si está para la Selección y sí está para la Selección”.

Eduardo Vargas no juega en la Selección Chilena desde 2025. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Vega pide a Eduardo Vargas en la Selección Chilena

En esta temporada, el ariete de 36 años ha disputado una totalidad de 35 compromisos en Universidad de Chile. En dichos partidos, logró anotar 17 goles y aportar con cinco asistencias.

¿Hace cuánto no juega por la Selección Chilena? Estuvo presente en el empate 0-0 contra Ecuador el 25 de marzo de 2025, válido por las Eliminatorias Sudamericanas. Fue su adiós.