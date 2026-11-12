La probable formación de la Selección Chilena para enfrentar a Colombia en duelo amistoso

La Selección Chilena se prepara para lo que será un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde el conjunto nacional se enfrentará ante la Selección de Colombia en Cali.
Para este partido, el entrenador Nicolás Córdova alista a sus mejores nombres para lo que será este importante desafío, en el que espera cosechar un positivo resultado.
El DT nacional no haría mayores cambios a lo que fue el último duelo de ‘La Roja’, en lo que fue su victoria por 2-0 ante México, con los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.
La formación que prepara Chile
Córdova prepara su formación en La Roja | Foto: Photosport
La probable formación de la Selección Chilena ante Colombia sería con: Lawrence Vigoroux en portería; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en el mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez en delantera.
El duelo entre la Selección de Colombia y la Selección Chilena se disputará este viernes 13 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio Olimpico Pascual Guerrero.
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En Síntesis
- Chile enfrentará a Colombia este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas en Cali.
- Nicolás Córdova repetiría la base titular tras vencer 2-0 a México en el amistoso anterior.
- Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez liderarán el ataque de La Roja en cancha.