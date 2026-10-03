Marcelo Toby Vega hace pedazos a este jugador en La Roja: “Con suerte está en la selección”

El ex futbolista nacional, Marcelo 'Toby' Vega no tuvo piedad con este jugador en la Selección Chilena.

En la Selección Chilena se ha vivido una Fecha FIFA para el olvido, en donde el equipo que comanda Nicolás Córdova se ha llenado de dudas tras sus dos derrotas ante Canadá y Estados Unidos, sumado al conflicto que protagonizó Marcelino Núñez.

Sobre el presente del equipo de todos, el ex futbolista Marcelo ‘Toby’ Vega tomó la palabra en el progama ‘Marca Personal’ de Radio La Metro y analizó puntualmente lo que es el rendimiento del atacante, Ben Brereton, a quien lo destruyó.

“Ben (Brereton) no es nueve, Ben con suerte está en la selección, porque no hay jugadores y me hago responsable”, parte señalando Vega.

En esa misma línea, el ‘Toby’ declara que Ben Brereton no es un jugador que le atraiga, pero ante la escasa opción de jugadores que hay hoy en la Selección Chilena, el chileno-inglés tiene hoy chances en ‘La Roja’.

Vega le cae con todo a Brereton | Foto: Photosport

“A mí no me gusta, pero está jugando allá (Inglaterra), nació allá, pero la selección es diferente, pero no tenemos muchos jugadores y se dio la posibilidad de que viniera”, declaró.

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Finalizando, Vega fue muy claro que hoy dentro de la nómina de la Selección Chilena no hay ningún centrodelantero neto, por lo que Córdova solo está tomando decisiones erradas al ubicar a jugadores en dicha zona, que no conocen el puesto.

“No tienes nueves, pones a Ben ahí que no es nueve y se perdió, en el último partido ¿jugó Ben? tocó dos veces la pelota y con suerte”, cerró.