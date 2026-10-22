Marcelo Toby Vega ya no soporta a este jugador de Colo Colo: “Tienes que pescar tus maletas e irte”

En Colo Colo se desató una tremenda polémica y todo esto tras lo que fue el desaire de Vozinha con un ídolo del ‘Popular’ como lo es Marcelo Barticciotto, el que sin duda que ha generado un importante debate dentro del mundo albo ante esta situación.

Sobre esto, un ex futbolista como lo es Marcelo ‘Toby’ Vega ocupó su espacio en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro para referirse a esta polémica, en la que desaprobó el comportamiento del portero de Cabo Verde.

“Se lo pidió Barticciotto, uno de los ídolos máximos de Colo Colo, debería saber quien es. No demostró humildad Vozinha, se me cayó, puede jugar bien o mal, a mí no me gusta. Colo Colo no necesitaba un arquero en estos momentos, esto fue más marketing”, comenzó señalando Vega.

Agregando, el ‘Toby’ fue muy claro y le dejó un mensaje a Vozinha, en el que debe mostrarse mucho más amable con el público colocolino, quien le expresa el cariño de forma constante a sus jugadores en cada rincón del país.

Vega pierde la paciencia con Vozinha | Foto: Photosport

“Se cae, porque realmente estar en Colo Colo tú tienes que estar 100% dispuesto a tener que estar sacando foto con toda la gente, eso es Colo Colo, es el pueblo”, declaró.

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Finalmente, Vega ya le suelta la mano por completo a Vozinha en Colo Colo, ya que con esta actitud demuestra que no está muy cómodo en su llegada a Chile, en la que en más de una oportunidad ha indicado que le gustaría volver a su vida más privada, a como lo era antes del Mundial 2026.

“Tienes que estar dispuesto a eso, si no estás dispuesto a eso, lamentablemente tienes que pescar tus maletas e irte, porque no es fácil estar en Colo Colo, porque ya salió con que le gustaría volver atrás, no le gustaría su presente, si está en Colo Colo, no en un equipo chico o en tu país, a mí se me cayó”, cerró.