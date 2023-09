"Más temprano que tarde estaré donde más me gusta, en una cancha de fútbol": Arturo Vidal es pura fe tras operación luego del partido de Chile ante Colombia

La imagen de la noche en el empate sin goles entre Chile y Colombia por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, fue sin duda ver a Arturo Vidal saliendo en camilla y siento trasladado en ambulancia rumbo a la clínica.

Ya de madrugada, comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informaron que el jugador del Atlético Paranaense sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica y que se llevó a cabo este miércoles.

Ya en el proceso del post operatorio, el King fiel a su estilo, usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el momento que vive y considerando lo que viene para él. Lejos de la preocupación, Vidal se llena de optimismo de cara a lo que viene.

“Me levante 1000 veces antes y hoy no será la excepción, con el apoyo de mis seres queridos y de todos ustedes”, señaló el ex Flamengo, para luego indicar que “más temprano que tarde estaré donde más me gusta, en una cancha de fútbol disfrutando como en toda mi carrera. Gracias y nos vemos pronto“, manifestó el mediocampista en su cuenta en Instagram.

Aprovechando la instancia, también agradeció los miles de mensajes de apoyo y afecto que le hicieron llegar en estas horas complejas y donde debe mentalizarse para una pronta recuperación.

La publicación de Vidal desde la clínica (Instagram)

Los próximos partidos de Chile en las clasificatorias

Por la tercera y cuarta fecha, el equipo de Eduardo Berizzo tiene dos duros desafíos. El día 12 de octubre recibirá a Perú en el Estadio Monumental, mientras que en la jornada del 17 del mismo mes, visitará a Venezuela.