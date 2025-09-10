La selección chilena cerró el triste y vergonzoso proceso de Eliminatorias al Mundial 2026 con un empate 0-0 ante Uruguay que dejó a La Roja en el último lugar de la tabla de posiciones. Ahora, la ANFP inició una campaña para buscar al nuevo entrenador y que se haga cargo del proceso para el próximo ciclo clasificatorio.

Por el momento, la selección chilena volverá a las canchas en la próxima fecha FIFA programada para octubre donde disputará un amistoso. En noviembre, el ‘Equipo de Todos’ viajará hasta Rusia para medirse contra los locales y Perú.

Sebastián Miranda será el DT de La Roja en el próximo amistoso (Photosport).

¿Quién dirigirá esos encuentros? Justamente tras el 0-0 ante la Celeste en el Nacional, el gerente de selecciones, Felipe Correa confirmó los pasos a seguir, donde dio a conocer que el amistoso de octubre no lo dirigirá Nicolás Córdova, sino que Sebastián Miranda.

“El 10 de octubre jugaremos en Chile. Estamos definiendo la sede. Lo más probable es que se juegue contra Perú, estamos por cerrar el acuerdo. Ese partido lo dirigirá Sebastián Miranda”, confirmó Correa.

Asimismo, el gerente señaló que para los partidos en Rusia volverá el interinato de Córdova. “En noviembre tenemos dos partidos más que los jugaremos en Rusia, ante el local y contra Perú. Esos partidos los va a dirigir Nicolás Córdova, ya que Sebastián Miranda va a estar en el Mundial Sub 17 de Qatar”, afirmó.

La búsqueda del nuevo DT para La Roja

Respecto a la búsqueda del DT definitivo para la Roja adulta, Correa fue enfático: “Más que definir un nombre, lo que hemos definido es el perfil: tiene que ser un entrenador con una metodología de trabajo muy intensa y que esté involucrado fuertemente en el trabajo que se hace en las selecciones juveniles. Nosotros vamos a tomar decisiones a fin de año, cuando terminen las competiciones de las selecciones juveniles y después de los amistosos de fecha FIFA”, cerró.