Finalizaron las Clasificatorias Sudamericanas y ya están todos los puestos 100% definidos. La fecha contó con varias emociones, sobre todo con la definición por el repechaje entre Bolivia y Venezuela.

La Vinotinto estuvo por unos instantes logrando quedarse con el séptimo puesto para ir al repechaje. Sin embargo, Colombia sacó a relucir sus fortalezas fuera de casa y dio vuelta el encuentro poniéndose 6 a 3 arriba.

Bolivia en tanto sorprendió a Brasil en el alto y fue Miguel Terceros quien, desde los doce pasos, logró la apertura de la cuenta en el término de la primera parte.

Ecuador también sorprendió. La “Tri” se impuso ante los campeones del mundo por la cuenta mínima, triunfo que les sirvió para quedar en la segunda posición de estas clasificatorias.

Perú por su parte cayó en Lima ante Paraguay por la cuenta mínima, el único tanto del compromiso lo marcó Matías Galarza a los 78′.

Finalmente, en Santiago de Chile, La Roja desaprovechó todas sus claras chances de gol ante el Uruguay de Marcelo Bielsa. El partido finalizó empatado sin goles en el Estadio Nacional y la selección chilena remató en el último puesto.

Así termina la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas

En resumen: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (en ese orden) pasan directo al Mundial 2026. En tanto, Bolivia logró dar el batacazo y vencer al “Scratch” para meterse en el repechaje.