La Selección Chilena le puso punto final a su paupérrima actuación dentro de las Clasificatorias Mundialistas, en donde el equipo de todos sumó un tercer Mundial sin poder decir presente y en esta oportunidad, terminó en el sótano de la tabla con tan solo 11 puntos.

Tras lo que es el presente de ‘La Roja’, el ex seleccionador nacional Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Equipo F’ y habló sobre lo que es el futuro del equipo de todos, en la que siente que hay un buen tiempo para entablar un proceso.

“Va ser un año de muchos amistosos para Chile, porque al estar afuera del Mundial va a tener muchas posibilidades, ¿cuántos partidos se pueden organizar para que estos chicos tengan experiencia y que equipos van a formar para que esto suceda?”, parte señalando Borghi.

Agregando a esto, el ‘Bichi’ indicó que para la Selección Chilena será muy importante afrontar de buena forma lo que serán los próximos amistosos, los que pueden servir para entablar el nuevo proceso que tanto se busca.

“Convengamos que el otro año van haber muchos equipos que van a querer tener fútbol previo al Mundial, ahí también hay que hincar el diente para poder jugar”, declaró.

Borghi pide por la continuidad de Córdova | Foto: Photosport

Borghi pide por la continuidad de Córdova

Concluyendo, Borghi dejó en manifiesto que le gustaría poder seguir contando con el trabajo de Nicolás Córdova en la Selección Chilena para que encabece de buena forma un proceso en el equipo de todos.

“Si hay entrenador o si está confirmado el Nico Córdova, que a mí, yo lo veo con buenos ojos de que él esté, hoy hizo un buen partido y si no lo hacía bien, me parece que es un técnico adecuado al menos por el momento, salvo que traigan un gran nombre, para ver que se puede hacer de forma inmediata para que esto crezca”, cerró.