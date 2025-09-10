La Selección Chilena cerró unas Eliminatorias Sudamericanas para el olvido en las últimas horas tras lo que fue su empate sin goles ante la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional, resultado que dejó al equipo de todos en el último lugar de la tabla.

Tras lo que fue este partido, el ex futbolista Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en la que analizó el rendimiento del equipo de todos y mostró su gran debilidad por un jugador en particular: el volante nacional Javier Altamirano.

“Hoy me gustó mucho Altamirano, me gustó sobre todo en el segundo tiempo, lo ponía en el podio”, partió señalando Beausejour.

En esa misma línea, el ‘Bose’ remarcó del gran aporte del volante de la Universidad de Chile en el mediocampo de Chile, en la que tuvo un rendimiento de menos a más, el cuál pudo consolidar con un gran nivel, siendo un importante aporte para el equipo durante todo el partido.

Altamirano fue elogiado por Beausejour | Foto: Photosport

“La recibió en esa zona de la cancha detrás del volante de contención o a los costados, donde a partir de ahí quedaba de frente y generalmente, producía cosas importantes”, declaró.

Concluyendo, Beausejour valorizó también el importante esfuerzo que realizó Altamirano para lo que era la presión y recuperación de la pelota, punto que ha ido mejorando de muy buena forma y que lo transforma en un jugador más que confiable para el mediocampo

“Después, la presión que hizo en el partido fue un esfuerzo importante”, cerró.