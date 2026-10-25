¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde ante España en el Mundial Femenino Sub-17?

Los resultados que necesita La Roja Sub 17 para avanzar a la próxima ronda del Mundial Femenino.

La Selección Chilena Femenina Sub 17 afrontará un compromiso decisivo en la Copa Mundial Femenina durante esta jornada, en la que se enfrentará ante España, con el gran objetivo de sumar un triunfo para lograr su clasificación a los octavos de final.

Las dirigidas por Vanessa Arauz llegan a este encuentro tras igualar 1-1 ante Australia en su debut y caer por 3-1 frente a México en la segunda jornada, por lo que las nacionales llegan con un punto a este último duelo y sumar los tres puntos hoy es una obligación.

A continuación, en Bolavip Chile te daremos las fórmulas que necesita la Selección Chilena sub 17 para poder lograr avanzar a la fase final del Mundial de la categoría, que se disputa en Marruecos.

Chile disputa hoy un duelo clave | Foto: Instagram

¿Qué pasa si Chile le gana a España?

Si La Roja derrota a España, llegará a cuatro puntos y clasificará a los octavos de final, ya sea como segunda del Grupo F o como una de las cuatro mejores terceras selecciones del campeonato. Su posición dependerá del resultado entre México y Australia y de los criterios de desempate que tiene esta competencia.

¿Qué pasa si Chile empata ante España?

Si Chile iguala frente a España, La Roja quedaría con dos puntos en el Grupo F, una cantidad insuficiente para superar a las selecciones que terminaron la fase de grupos con tres o más unidades y que clasificaron como mejores terceras, por lo que quedarían eliminadas.

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¿Qué pasa si Chile pierde ante España?

Si la Selección Chilena cae ante España, se despedirá del Mundial de Marruecos 2026, finalizando esta fase grupal con tan solo un punto, lo que lo podría dejar en el último lugar de la tabla de posiciones.