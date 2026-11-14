El capitán de La Roja se refirió a la nueva derrota, esta vez de visita ante Colombia en partido amistoso que se disputó en Cali.

Este viernes la Selección Chilena cayó por 1-0 en su visita a Colombia en el primero de los dos partidos amistosos ante los Cafetaleros en esta fecha FIFA de noviembre.

Tras el encuentro en Cali, conversó con los medios de comunicación el capitán de La Roja, Gabriel Suazo, quien hizo un análisis de lo ocurrido esta jornada en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

“Hoy partiendo desde mi persona, la segunda parte no estuve preciso y nosotros como equipo en general nos equivocamos en muchos pases que generalmente no nos equivocamos”, partió diciendo.

Aunque pese a la derrota, el lateral del Sevilla quedó con buenas sensaciones por la entrega del Equipo de Todos.

“Más allá de esas imprecisiones, de esa molestia, entregamos el máximo hasta el último, con un efecto climático también donde hay mucha humedad, donde muchas veces las piernas no te responden como uno quisiera y ahí está el corazón. Por más que sea un amistoso, dejamos todo en la cancha”, destacó el ex Colo Colo.

Gabriel Suazo lideró a Chile en Colombia. (Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh)

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Finalmente, hizo un comentario que llama la atención, pues se refirió a los partidos de visita que han afrontado en este inicio de proceso, proyectando lo que puede pasar en las próximas Clasificatorias para el Mundial 2030.

“Muchas veces las clasificatorias pasa por los partidos de local, los partidos en casa, ahí sobre todo es donde tenemos que hacernos fuerte, conseguir la mayor cantidad de puntos, donde quedamos al debe en la clasificatoria anterior. Creo que estamos jugando mucho de visita, nos ha tocado todos estos partidos amistosos jugar de visita y nos hemos sentido cómodos también de esa forma, hemos sacado buenos resultados”, indicó Suazo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena vs. Colombia?

El próximo partido entre Chile y Colombia será el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, Santiago.