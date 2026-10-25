Tras Chile vs. España: así queda la tabla del grupo F del Mundial Femenino Sub-17

La Selección Chilena cerró con una derrota su participación en el Mundial Sub 17 Femenino.

La Selección Chilena sub 17 disputó en esta jornada su último encuentro dentro de la fase de grupos en el Mundial Femenino de la categoría, en donde el conjunto nacional se enfrentaba a España para jugarse el todo o nada.

En lo que fue desequilibrado encuentro, la escuadra nacional no pudo gestar la hazaña ante España y cayó por un contundente 3-1, con los goles de María Aymerich y un doblete de Bruna Quintana para España y el descuento de Florencia Gálvez para Chile.

Con este resultado, las dirigidas por Vanessa Arauz cerraron su participación en esta competencia ubicándose en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo una unidad, mientras que España tuvo un rendimiento perfecto, sumando los nueve puntos tras cosechar tres triunfos en la fase grupal.

En lo que fue el otro encuentro del grupo, la Selección de México se impuso por 1-0 ante Australia, resultado que le dio el otro boleto de clasificación a la próxima fase del torneo.

Chile se despidió con una derrota ante España | Foto: Instagram

Así quedó la tabla de posiciones en el Grupo F

# Equipo PJ G E P GF:GC DG PTS Últimos 1 España Sub-17 F 3 3 0 0 8:2 +6 9 G-G-G 2 México Sub-17 F 3 2 0 1 4:3 +1 6 G-G-P 3 Australia Sub-17 F 3 0 1 2 2:5 -3 1 P-P-E 4 Chile Sub-17 F 3 0 1 2 3:7 -4 1 P-P-E