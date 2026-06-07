En Portugal alucinan con el nivel de esta figura de la Selección Chilena: “Sólida actuación”

Un importante medio portugués analizó el rendimiento de una de las figuras de La Roja y destacó varias de sus intervenciones.

La Selección Chilena cayó por 1-2 ante Portugal en un exigente amistoso internacional disputado en el Estádio Nacional do Jamor, en un encuentro donde el combinado dirigido por Nicolás Córdova debió redoblar esfuerzos frente a una de las selecciones más potentes del mundo.

Pese a la derrota, hubo un futbolista de La Roja que se ganó los elogios incluso al otro lado de la cancha. Se trata de Lawrence Vigouroux, quien volvió a responder a la confianza del cuerpo técnico y fue uno de los puntos más altos del equipo nacional durante gran parte del compromiso.

El arquero tuvo varias intervenciones clave para evitar una diferencia mayor en el marcador y sus actuaciones no pasaron desapercibidas en Portugal, donde la prensa especializada destacó su rendimiento ante figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Rafael Leão.

Lawrence Vigouroux lamentándose tras el gol de Gonzalo Guedes | FOTO: Photo: Zed Jameson/Photosport

Lawrence Vigouroux aprueba con nota alta ante Portugal

Uno de los medios que analizó el compromiso fue el diario deportivo A Bola, que tuvo elogiosos comentarios para el guardameta de la Selección Chilena tras su actuación frente al combinado luso.

“Una parada brillante, lanzándose para evitar un gol tempranero de Rúben Dias, fue la carta de presentación de la sólida actuación que siguió en la portería chilena”, destacó el citado medio.

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“El guardameta del Swansea, dirigido por Vítor Matos, también detuvo un peligroso disparo de CR7 en la primera parte y desvió por encima del larguero un remate acrobático de Cancelo en la segunda”, agregaron.

Eso sí, también reconocieron que poco pudo hacer en los goles de Portugal. “Nada pudo hacer ante los precisos disparos de Guedes y Bruno”, concluyó el análisis del medio portugués.

De esta manera, el ex Everton de Viña del Mar sigue sumando bonos en el Equipo de Todos, justo en medio del debate por la titularidad del arco nacional.

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En resumen…