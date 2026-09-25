Nicolás Córdova se inclina por la titularidad de esta figura en La Roja: “No me cabe duda”

Según trascendió, el entrenador interino solo tiene una estelaridad asegurada. ¿De quién? Lawrence Vigouroux se ganó el puesto.

La Selección Chilena se alista para enfrentar a Canadá en la fecha FIFA. El combinado nacional saltará a la cancha con la misión de vencer a su símil mundialista en calidad de visita.

Y para ello, Nicolás Córdova tiene una decisión prácticamente tomada respecto a la formación titular: hay un jugador que suma bonos para ser desde el arranque en el duelo amistoso en Toronto.

Según indicó el periodista Eugenio “Kenotrotamundos” Salinas en Radio ADN, ese es el caso de Lawrence Vigouroux. El portero es uno de los preferidos del estratega interino y lo ha demostrado durante esta gira.

“Hemos tenido la oportunidad de estar en todos los entrenamientos a puertas abiertas, grabar y exhibir. No ha existido ningún reclamo. Ha sido muy provechoso ver cómo trabaja”, comenzó advirtiendo.

“Arma tres equipos de a 10, no hay titulares ni bancas. Nadie sabe quién va a jugar, el único que les aseguro que va a ser titular es Lawrence Vigouroux. No me cabe duda, es el arquero favorito por las condiciones que expresó”, agregó.

Lawrence Vigouroux asoma como titular en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La Selección Chilena visitará a Canadá

Cabe consignar que Lawrence Vigouroux ha sido alabado por Nicolás Córdova en el pasado. Fue estelar en los últimos dos duelos de Chile, en la victoria contra República Democrática del Congo y en la derrota vs. Portugal.

De esta manera, la Selección Chilena afina los últimos detalles para su compromiso contra Canadá. Se disputará este sábado 26 de septiembre, desde las 20:00 horas de Chile, en el Estadio BMO Field de Toronto.