El meta de La Roja se sumaría a la lista de posibles arqueros para reforzar el pórtico colocolino.

Colo Colo sufrió un duro revés en el mercado de fichajes luego de perder la opción de Santiago Mele, quien finalmente optó por sumarse a Independiente pese a tener un acuerdo de palabra con el Cacique.

Ante este escenario, el equipo de Fernando Ortiz podría haber activado un plan B y apunta a un nombre inesperado: Lawrence Vigouroux.

El arquero chileno, actualmente en el Swansea City, aparece como una de las alternativas que maneja el club albo para reforzar el arco en esta segunda parte de la temporada. Su buen presente y experiencia internacional lo convierten en una opción atractiva, aunque su fichaje asoma como complejo.

Sorpresivo nombre en el mercado albo

La información fue revelada en Radio ADN, donde el periodista Cristián Arcos deslizó que desde Colo Colo han sondeado a un chileno que milita en el extranjero. La pista rápidamente fue confirmada en el panel cuando se mencionó a Vigouroux, quien ya ha tenido protagonismo reciente en La Roja.

Acercan el nombre de Vogouroux a Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Con 32 años, el guardameta vive un momento sólido en Inglaterra, siendo titular en su equipo y consolidándose como una pieza clave bajo los tres palos. Esto, sumado a su continuidad, eleva su perfil como posible refuerzo de jerarquía para el fútbol chileno.

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Una operación compleja para Colo Colo

Eso sí, su llegada no será sencilla. Vigouroux tiene contrato vigente hasta 2028 con el Swansea City, lo que obliga a Colo Colo a negociar directamente con el club inglés si quiere avanzar en su fichaje.

Sin embargo, hay un factor emocional que juega a favor de los Albos: el propio arquero ha manifestado en el pasado su deseo de vestir la camiseta del Popular: “Sería un sueño jugar en Colo Colo”, confesó a RedGol en 2023, dejando abierta la puerta a una eventual llegada.

Por ahora, el Cacique sigue evaluando opciones tras el portazo de Mele, pero el nombre de Vigouroux ya está sobre la mesa. Un interés que mezcla ambición, dificultad y un viejo anhelo que podría reactivarse en este mercado de invierno.