Arturo Vidal aplaude a esta figura de la Selección Chilena: “Me ha sorprendido mucho”

El campeón de América se deshizo en elogios hacia Lawrence Vigouroux tras su partido contra Canadá. Le gustó.

La Selección Chilena está en un proceso de recambio, lo que ha sido analizado minuciosamente por Arturo Vidal. El destacado volante ha seguido atentamente este nuevo capítulo del combinado nacional.

Luego de desaparecer de las convocatorias, el mediocampista ha reaccionado a los partidos de La Roja a través de su Kick. En una de sus últimas transmisiones, alabó a una figura de Chile: su nombre es Lawrence Vigouroux.

El emblema de Colo Colo aplaudió lo hecho por el portero de 32 años, que ha sido estelar durante el interinato de Nicolás Córdova. Su rendimiento ha sido sobresaliente en el arco y lo demostró contra Canadá.

“El arquero, espectacular. De verdad que el arquero me ha sorprendido mucho. Lo que ha crecido en el último tiempo… Muy rápido, bien con los pies, atajador. No me tocó (jugar con él), pero estuvo en la selección con nosotros”, lanzó.

“Se veía que técnicamente era bueno, pero no tan bien como ahora. Claro, con confianza, jugando y de capitán en su equipo, ha mejorado muchísimo. Nunca se le dio la oportunidad, pero bien“, agregó.

Arturo Vidal destacó a Lawrence Vigouroux en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal alaba a otra figura de la Selección Chilena

A su vez, el campeón de América le dedicó palabras a Darío Osorio. El ariete del Crystal Palace ha recibido cuestionamientos por su nivel en representación del país. Lo elogió, pero le recomendó trabajar en la definición.

“Este hueón con velocidad puede encarar a cualquier jugador en el mundo, a cualquier defensa con la velocidad que tiene. Mira, mira, al máximo, pero ahí tiene que ser letal”, indicó.