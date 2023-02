La decisión de eliminar la orquesta en vivo para el Festival de Viña 2023 sigue causando polémica no sólo entre el público, sino que principalmente en el mundo de la música nacional. Ahora fue nada menos que el Tío Valentín quien condenó la medida de la organización en una dura declaración que compartió en redes sociales.

Tío Valentín critica Viña 2023: ¿Qué dijo?

En un extenso post, el reconocido músico expuso un mensaje que tituló como "Musicidio calificado", donde advirtió que "no puedo estar ausente de una opinión ante la desastrosa decisión de los organizadores del Festival de Viña del Mar de no contar con orquesta en vivo".

Así mismo, expone que "este error me llega de cerca, en forma sensible y penosa, porque si hay algo por lo que he luchado toda mi vida, es para que las y los músicos populares chilenos tengan la posibilidad, el derecho a expresarse musicalmente, a, simplemente, trabajar".

Entonces, como un vendaval, Trujillo arremete con todo contra la organización del certamen, planteando que "están matando la profesión de las y los músicos con ferocidad, por lucro y codicia. Justificar la no contratación de músicos para la orquesta del Festival de Viña, aduciendo que así se 'ahorran' dinero importante, es por decir lo menos, penoso y vergonzoso".

"¿Prefieren gastar en arriendo de alfombras rojas para fiestas que solo disfrutarán unos pocos y no en música que llegará a millones?", cuestiona el ex presidente de la SCD, furioso.

Tío Valentín acusa "musicidio calificado" de Viña 2023.(Foto: UNO)

Trujillo luego se vuelca a echar mano hasta a la filosofía y la academia para reforzar sus planteamientos.

"Incluso el filósofo Nietzsche llegó a sentenciar: 'La vida sin la música es sencillamente un error, fatiga, un exilio'", sostuvo. "¿Y qué pasa en mi querido país? Se avanza de manera cruel y preocupante hacia un 'musicidio'".

"Ya cometieron el horror y error de eliminar las horas de Educación Musical, reduciendo y comprimiendo su enseñanza dentro de lo que se denomina 'Educación Artística', restándole así la importancia vital que tiene la Música en el desarrollo y vida de todo ser humano".

"El Festival de Viña es un evento MUSICAL y su principal objetivo era que orquestadores, compositores, músicos ejecutantes de cada instrumento y cantantes entregaran un espectáculo del más alto nivel", advirtió también el Tío Valentín.

Y en la misma línea, aprovechó de resaltar que "en la cual he tenido participación en numerosas ocasiones, tenía, en sus inicios, dos shows diarios. Los músicos eran la parte fundamental que logró que este festival tuviese importancia mundial".

"Me da una pena enorme decir que he quedado sorprendido y herido en mi amor propio hacia los músicos y esta noble y necesaria profesión. No solo es un despropósito un festival de la música sin orquesta, ¡sin músicos! sino que también es una falta de respeto".

Antes de cerrar, recordó a uno de los emblemáticos de la orquesta del Festival: "Horacio Saavedra hizo famosa la melodía que quedó grabada en la gente: 'Viña es un festival, música junto al mar'. Querido Horacio, habrá que cambiar la letra, para cantar ahora: 'Viña es un festival, músicos ya no hay'".

"Me sumo a todos las y los músicos chilenos para deplorar totalmente esta medida", remató Valentín Trujillo, zanjando el tema.