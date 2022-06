Universidad Católica se prepara su debut para la Copa Chile 2022. El elenco cruzado debe visitar a Unión San Felipe por la tercera ronda, pero considerando que tiene algunas bajas para medirse ante los aconcagüinos, sobretodo de valores jóvenes.

Es que la situación de Covid-19 que afecta a Gonzalo Tapia tras su gira junto a La Roja por Asia es una de las cosas con las deberá lidiar Ariel Holan al menos en este compromiso. Agregar, la lesión y operación de Clemente Montes y la salida de Bruno Barticciotto.

Sin embargo, no todo es tan malo para el técnico argentino, pues tendría pensado en considerar a Daniel González en la once titular, el único refuerzo confirmado hasta el momento en esta ventana de invierno. Además, el ex Santiago Wanderers es considerado futbolista Sub 21 y aquello es valioso para la UC en esta Copa Chile.

¿Por qué es valioso? Bueno, según el reglamento del torneo, cada equipo que participe en él debe considerar en su planilla a cinco jugadores bajo esta norma, donde tres de ellos deben jugar para sumar 180 minutos.

Los nombres que serán parte del equipo ante el "Uni Uni" son: Bryan González, quien también debutará con la camiseta cruzada en la zona de medioterreno. También se suman el portero Thomas Gillier, el defensor Cristóbal Finch, losdelanteros Nicolás Sepúlveda y Luis Felipe Hernández.

El técnico tiene definido a los valores jóvenes para esta Copa Chile | Foto: Agencia UNO

Con estos nombres, Holan espera hacer valer la norma Sub-21 y por qué no pensar en sumarlos a la campaña en el Campeonato Nacional 2022 y Copa Sudamericana.