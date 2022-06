Universidad Católica permanece a las expectativas en relación a su plantel, pues buscan incorporar nuevas caras para el segundo semestre y también están trabajando en la salida de otros jugadores.

Hay una situación que no deja de ser tema en Los Cruzados y se trata en el arco. Ariel Holan cuenta hasta al momento con Matías Dituro, Sebastián Pérez y también con Nicolás Peranic. Sin duda que en la UC no esperaban el pronto regreso desde España Dituro, pero también cuentan con otro arquero de muy buen nivel para este segundo semestre.

Aquello, podría abrirle la posibilidad de que Peranic o Pérez salgan del equipo y en relación a este último ha circulado información con respecto a una posible oferta desde el fútbol mexicano.

Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos entregó su opinión con relación a la situación del ex arquero de Everton de Viña del Mar y apunta a que debe emigrar si es que se confirma el retorno de Dituro.

"Si vuelve Dituro, Zanahoria tiene que irse. Yo no me meto en los bolsillos de nadie, pero me imagino que su carrera económicamente no ha sido todo lo provechosa de otros arqueros y creo que es un premio a su carrera que él pueda ganar unas lucas importantes en México", sostuvo el Bichi.

El portero podría dejar la UC y se habla de una posible oferta desde México | Foto: Agencia UNO

De momento no hay ninguna información oficial desde el club o el guardameta sobre el futuro. Seguramente todo se conversará tras el retorno de Pérez desde la gira con la Selección Chilena por Asia.