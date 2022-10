Universidad Católica está en plena lucha por ingresar a una competencia internacional, solo cabe confirmar si es a Copa Sudamericana y Copa Libertadores. El cuadro cruzado marcha en la séptima posición del Campeonato Nacional 2022 y de momento se estaría clasificando a Copa Sudamericana.

Sin embargo, la UC busca ir por el premio mayor y que es la clasificación al máxímo torneo continental (Copa Libertadores), ventana que mantiene aún abierta, pues debe ganar la Copa Chile y que le da el Chile 4 a la fase previa.

Para eso, este jueves debe enfrentar a Universidad de Chile por los 85 minutos restantes que le quedan a la llave de cuartos de final tras el incidente que afectó a Martín Parra hace algunas semanas en Valparaíso.

Por aquello es que Ariel Holan estaría pensando en hacer alguna modificación en el mediocampo y se trataría del ingreso de Juan Leiva por Luciano Aued. Ante este cambio, José Luis Villanueva se refirió y entregó su punto de vista a lo que puede entregar el ex Unión La Calera por sobre 'Luli'.

"Veamos primero que no da: No te da el liderazgo en cancha que tiene Aued. No te da el pase fino previo a un gol que te puede dar Aued, que te ha dado en muchas oportunidades y que no lo viene mostrando últimamente. Esa son cosas que te ofrece Aued y no Leiva, generalmente. ¿Ha alcanzado con eso? No ha alcanzado con eso", dijo el ex delantero en Pauta de Juego.

El volante podría ser titular ante la U este jueves | Foto: Agencia UNO

En esa línea, ex el cruzado apuntó a lo que estaría buscando el técnico con este cambio.

"¿Qué es lo que está buscando con Holan con este cambio y que es lo que buscaba Católica al momento de contratarlo? Que era un poco más de ritmo, más de dinámica", sostuvo.

"Hacer un partido con un flujo más rápido desde el mediocampo y que muerda tal vez un poquitito más que Aued, que a veces se ve un poquito lento. Por mucho que se mueva, no lo hace con tanta dinámica, porque siempre se está moviendo y nunca está parado. Lo que pasa es que su velocidad no le está permitiendo ser tan intenso", agregó.

Finalmente, destacó lo que otorga Leiva en desmedro de el ex Racing. Eso sí, cree que hay un factor clave que debe mejorar para que le gane el puesto al argentino.

"Entonces ¿qué te ofrece Leiva? Te ofrece mucho más ritmo, mucho más músculo, te ofrece cabezazo o ir a disputar en los lanzamientos de esquina o tiros libres. ¿Qué debe sumar para ganarse el puesto? Seguridad en los pases, a veces creo que es muy impreciso por querer ir. El fútbol tiene un ritmo, no puedes correr más rápido que la pelota", cerró.