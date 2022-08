Unversidad Católica ha sufrido mucho en esta temporada, pues los 12 compromisos perdidos en el Campeonato Nacional 2022 la han dejado muy lejos en la tabla de posiciones y el sueño del pentacampeonato ya está desvanecido.

A comienzos de año trajo como refuerzos a Lucas Melano, Yamil Asad, Nehuén Paz, Cristián Cuevas y Nicolás Peranic. Sin embargo, el único que pudo jugar e imponerse algo más fue el ex jugador de Huachipato y el zaguero argentino, donde en ese momento el técnico era Cristián Paulucci.

Ahora sin Paulucci en el banco y con el retorno de Ariel Holan, solo tiene disponible a Asad. El Cimbi sufrió una rotura de ligamentos, Melano rescindió contrato y Paz partió a préstamo a Estudiantes de La Plata y Peranic no es considerado.

Manuel De Tezanos se refirió al año que han tenido Los Cruzados y aseguró que el objetivo no lo entendió, apuntando a los nombres que arribaron a la precordillera este año.

"No he entendido nunca el objetivo de Católica, sobretodo este año. Después de cuatro años seguidos y trae jugadores sin rodaje en sus clubes. No llegó ningún titular, pero ni cerca. Llegaron apuestas, a veces resultan y otras no. Ojo, Zampedri fue una apuesta después de un año casi sin jugar, pero funcionó", dijo el periodista en Todos Somos Técnicos.

Los Cruzados enfrentan este sábado a Audax Italiano por la vuelta de los 8vos de Copa Chile | Foto: Agencia UNO

El próximo desafío de los universitarios es este sábado 20 de agosto a partir de las 18:30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Último compromiso en el recinto deportivo, pues cerrará sus puertas para iniciar su remodelación.