Universidad Católica presentó cuatro refuerzos, pero la leyenda del club, Mario Lepe, exige más jugadores.

El histórico volante de Universidad Católica, Mario Lepe, en conversación con BOLAVIP CHILE, dialogó acerca de los refuerzos que ha presentado el club hasta la fecha, entre los cuales están Matías Palavecino, Justo Giani, Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez.

“Más que armar un equipo, se necesita un plantel. Faltan un par de jugadores más que complementen a los que ya están”, fue lo dicho por el multicampeón jugador de Universidad Católica.

El finalista de la Copa Libertadores con la UC en 1993, conoce el valor de “La Gloria Eterna”, por lo que habla con total autoridad sobre los refuerzos que faltan en San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica tiene un gran desafío para este 2026, que es disputar cinco torneos en la temporada. Debido a que jugará la Liga de Primera, la Copa Libertadores, Copa Chile, Copa de la Liga y la Supercopa.

Por esta misma razón, es que la leyenda de los cruzados le pide al director técnico, Daniel Garnero, que exija una mayor cantidad de fichajes a la dirigencia cruzada.

Mario Lepe le ordena a Daniel Garnero que exija más refuerzos

Finalizada la temporada 2025, fueron muchos nombres los que sonaron para reforzar al conjunto de Las Condes. Muchos de los cuales se fueron cayendo, como es el reciente caso de César Munder, que fue presentado en Palestino.

¿Qué otros nombres suenan para reforzar a Universidad Católica?

El chileno semifinalista de Copa Libertadores, Lautaro Pastrán es uno de los apuntados para sumarse a la UC, quien ya se despidió de Liga de Quito y debe volver a Belgrano.

Otro de los nombres a investigar es el de Agustín García, actual central de Racing, quien se encontraría en el radar de los cruzados, según informó un medio partidario del club llamado “Racing del Alma”.