Miles de reacciones alrededor del mundo ha generado la impactante detención de Nicolás Maduro en Venezuela, ejecutada a primera hora de este sábado tras una intervención militar estadounidense a cargo del presidente Donald Trump. Y el fútbol chileno no se ha quedado ajeno a la fuerte noticia.

La acción, sin precedentes, en la historia de Latinoamérica generó largos festejos en la comunidad venezolana residente en Chile, y uno que no quedó ajeno a la situación fue el futbolista de Universidad Católica, Eduard Bello, quien hizo sentir su reflexión en redes sociales.

El delantero ‘Cruzado’ publicó un potente mensaje tras lo sucedido en su país. “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, escribió Bello quien reposteó un video donde aparecen manifestaciones cantando “Venezuela, todo va a estar bien”.

En resumen…