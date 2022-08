La derrota de Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo trajo más de un coletazo. Y es que no solamente fue un resultado que catapultó a la U a los últimos lugares, sino que dichos de históricos de la institución laica al rendimiento de los jóvenes valores que hacen sus primeras armas en el club azul generó una polémica.

"Me da pena ver a esta U. No veía un plantel tan poco competitivo hace muchos años. Los centrales de la U no están para Primera División (Ignacio y Bastián Tapia)", afirmó minutos después de la derrota Johnny Herrera, multicampeón con el Romántico Viajero.

Pero las críticas a esta frase del Samurai Azul no tardaron en llegar y uno que también es ídolo en el elenco universitario y sabe lo que atajar en la U alzó la voz: Sergio "Superman Vargas". "Encuentro mal intencionado, mala clase, tribunero, escuchar y leer a exjugadores de la U destrozar públicamente con sus críticas a los jóvenes del club que recien disputan sus primeros partidos en Primera. Más, si cuando ellos no le ganaron casi nunca a Colo Colo y son responsables en gran parte de estos nueve años sin triunfo", recalcó el ex dirigente de la U.

Esto no quedó ahí y Jorge "Coke" Hevia, panelista del programa Pauta de Juego, se refirió a la polémica entre ambos y dio su punto de vista.

Tapia es uno de los apuntados por Herrera después del Superclásico | Foto: Agencia Uno

"Lo de Vargas con Herrera es una disputa histórica entre ellos dos", comenzó diciendo el reconocido rostro radial.

ver también Vargas indignado con ex jugadores que reventaron a Tapia luego del Superclásico

" ¿El Superman no ha trabajado en medios de comunicación? Entonces...Si claro, cada uno dice lo que quiere pero esto pasa lo mismo con Marcelo Espina, lo digo con nombres y apellidos, con los que están adentro o están afuera, están adentro o están afuera, porque si yo me voy a trabajar a un club no me contratan nunca más. Cortenla", sentenció Hevia.