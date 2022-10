Una derrota que caló hondo en la Universidad de Chile la del lunes último frente a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura y por consiguiente, no pudo escapar de la zona peligrosa del descenso.

Es por eso que siempre los de pasado azul, alguna palabra tienen al respecto y en esta ocasión, Cristián Mora dialogó con Bolavip sobre el último cotejo ante los itálicos. En primera instancia, comentó sobre el desarrollo del encuentro, pero por sobre todo si es que el equipo se salva o no.



"Sí, se salva. Mostró cosas distintas, un juego más asociado y claramente fue perjudicado por el arbitraje. No tuvo tantas ocasiones de gol, pero jugó ante un equipo que juega bien como es Audax", dijo el ex polifuincional.

En relación al partido del portero Cristóbal Campos Véliz, Mora sostiene que esas cosas son normales en un golero de su edad, pero a su vez le realiza una particular invitación y apuntando a un referente del club. "Son errores que irá cometiendo en su carrera porque es un muchacho joven, pero cae en la arrogancia de no reconocer y decir 'me equivoqué, trataré de equivocarme lo menos posible', pero es una respuesta que me recuerda que tuvo la U hasta hace poco tiempo", enfatizó irónicamente.

Mora señala que el arbitraje de Ángelo Hermosilla perjudicó a la U (Agencia Uno)

Además, tuvo conceptos para el cuestionado arbitraje de Ángelo Hermosilla, donde señala que "claramente hay una jugada que es el foul a José Castro que le queda al jugador de Audax para rematar y no lo cobra. Lo mismo del penal de Cristóbal que hay un pisotón a él. Lo que sí, no agrada para el espectáculo que se demoren cinco minutos en revisar un foul o un gol, eso le quita ritmo al fútbol y termina siendo un partido fome".

Al terminar, habló sobre el próximo compromiso ante Deportes La Serena y la importancia de este. "Todos los partidos para la U terminarán siendo claves. Hoy día se le ve una forma de jugar en relación a Diego López", cerró.