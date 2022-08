El periodista Felipe Bianchi analizó el duro triunfo de Universidad de Chile sobre Cobresal, en donde asegura que el impulso anímico puede ser clave para que los azules no se enreden con el descenso nuevamente en la recta final del Campeonato Nacional 2022.

Universidad de Chile consiguió un bálsamo en la tarde de ayer en Valparaíso, ciudad en donde derrotó a Cobresal por la cuenta mínima y, con eso, abrochó su pase a la siguiente ronda de la Copa Chile que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Ahora, el conjunto azul deberá concentrarse para enfrentar a Universidad Católica en una fecha clave para salir de los últimos lugares en el Campeonato Nacional 2022 y, después, volverá a enfrentar a los cruzados por la ronda de los 8 mejores de la Copa Chile.

Felipe Bianchi analizó la victoria de la U que no tuvo muchas luces, pero que el periodista cree que puede ser como un envión importante para lo que resta de campeonato, en donde asegura que la U debe apelar a aspectos emocionales más que futbolísticos.

La U ganó después de 51 días. | Foto: Agencia UNO

“La U sigue sin jugar bien, lo que sí creo es que ese no es el tema hace rato. Con lo poco de torneo que queda, la salvación de la U es anímica o no es, pero no será futbolística”, avisó el comunicador en el programa Equipo F de ESPN.

Consultado sobre que, si la U debe presentar mejoras dentro de la cancha, Bianchi fue duro en decir que “Yo creo que eso ya no pasó, dejen que la gente de la U celebre un poco”, afirmó.

En el cierre, Felipe Bianchi asegura que no hubo mucho que rescatar en el partido de la U, pero de igual manerana apuntó: “Yo tengo dudas con el partido de Castro, porque hizo buen partido. Morales no venía bien, es el único. El resto…”, remató.