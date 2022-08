Universidad de Chile está a tan solo tres unidades del descenso directo. Los azules vienen de caer por 3 a 1 ante Curicó Unido y deberán afrontar un nuevo Clásico Universitario en la próxima fecha del Campeonato Nacional, donde enfrentarán a Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Los fanáticos azules están sufriendo semana a semana con el equipo dirigido por Diego López y han dado a conocer su malestar ante Azul Azul en más de alguna oportunidad, concesionaria que maneja los hilos de la U.

Fernando Agustín Tapia, panelista del programa Pauta de Juego, analizó el presente deportivo y dirigencial del Romántico Viajero y abrió el debate entre los hinchas azules.

"Yo creo que este momento de la U es sin dudas probablemente el peor de su historia, incluso peor que los fines de los 80 que significó el descenso pero ahí hubo una mala decisión deportiva, una mala campaña simplemente, pero lo que hoy hay es mucha confusión", explicó el comunicador.

La U no levanta la cabeza en el presente torneo chileno | Foto: Agencia Uno

"El sábado cuando la U cae ante Curicó solo había un director de Azul Azul que era Juan Pablo Pavez del lado de Daniel Schapira, no había ningún miembro que representa a Sartor mucho menos el presidente Michael Clark. Es un club abandonado, dejado a su suerte y con un DT que empieza a sufrir la presión del momento deportivo, que no da cuenta las herramientas de no levantar este rendimiento", detalló el también periodista de TVN.

"En lo deportivo, a difencia del año pasado, la U no tiene hombres grandes para afrontar el momento y el peligro del descenso. El año pasado tenía a Osvaldo González, Ramón Arias y Joaquín Larrivey, quienes se echaron el equipo al hombreo en el peor momento, pero hoy la U está dependiendo de los jugadores más jóvenes, esa es la realidad", cerró.